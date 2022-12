FC Bayern: Nach Neuer-Schock! Sommer oder Ulreich - wer ist die bessere Nübel-Alternative?

Mit 19 Paraden stellte Sommer an diesem Abend einen neuen Bundesliga-Rekord auf, nie zuvor konnte ein Torhüter in einem Spiel so viele Paraden verbuchen. Auch in den weiteren neun Bundesligaspielen der laufenden Saison wusste er zu überzeugen, so liegt er mit 78 Prozent abgewehrter Bälle bundesligaweit in dieser Statistik auf Platz eins. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)