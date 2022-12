Transfermarkt: Thuram, Sommer, Bensebaini und Co. - Droht Gladbach der Ausverkauf?

22 Punkte, Platz acht und Tuchfühlung zu den europäischen Plätzen. Mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg über den BVB verabschiedete sich Borussia Mönchengladbach versöhnlich in die WM-Pause und liegt, wenn die Bundesliga am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen wieder fortgesetzt wird, auf einem guten Kurs, um in den Kampf ums internationale Geschäft eingreifen zu können. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)