Bundesliga: Bayern-Trainer Nagelsmann rüffelt Jamal Musiala

Viel Unruhe rund um den FC Bayern und nächster Dämpfer gegen den 1. FC Köln.

Nach dem 1:1 gegen RB Leipzig um Bundesliga-Neustart kamen die Münchner auch gegen die Geißböcke nicht über ein Remis hinaus (1:1) und fanden deutliche Worte.

So sprach Kapitän Joshua Kimmich Einstellungsprobleme des Teams deutlich an, Trainer Julian Nagelsmann rüffelte Supertalent Jamal Musiala. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

„Wir haben mit Jamal eine tausendprozentige Chance, wo wir einfach klarer sein müssen in so einer Situation. Klarer abschließen“, forderte der Coach bei Sat1 angesichts einer Szene in der zweiten Hälfte, als Musiala in aussichtsreicher Schussposition einen Haken zu viel machte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

SPORT1 fasst die Stimmen bei Sky, Sat1, Pressekonferenz und in der Mixed Zone zusammen:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): „Wir haben eine herausragende zweite Halbzeit gespielt, aber keine gute erste. Uns hat der Lucky Punch gefehlt, früher schon. Wir haben mit Jamal eine tausendprozentige Chance, wo wir einfach klarer sein müssen in so einer Situation. Klarer abschließen. Dann haben wir früh den Ausgleich und dann hat Köln auch große Probleme.“

... zur Auswechslung von Leon Goreztka: „Wir mussten auch wechseln, weil Leon einen Schlag auf den Kopf bekommen hat und ein bisschen Schwindel hatte.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Gnabry von Salihamidzic abgewatscht

... zum Paris-Ausflug von Serge Gnabry: „Ich bin jetzt keiner, der sehr viel diese Boulevard-Themen bewertet. Ich bewerte das, was ich auf dem Feld sehe und ich bewerte, was ich auf der Bank für herausragende Spieler hab. Ich hatte das Gefühl, dass wir frischen Wind brauchen, auch durch die veränderte Grundordnung bei Köln. Weil die Wege für die Außenspieler dadurch etwas weiter wurden. Deswegen haben wir gewechselt, das hatte jetzt nichts mit dem Drumherum zu tun. Ich bewerte das, was ich sehe und versuche dann die richtige Entscheidung zu treffen.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern): „Das ist amateurhaft, das passt nicht zu Bayern München! An einem freien Tag gilt es, sich auszuruhen und nicht irgendwo rumzuturnen. Darüber werden wir sprechen.“

Kimmich schimpft: „Einstellung und Schärfe haben gefehlt“

Joshua Kimmich (Kapitän FC Bayern): „Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, die erste Halbzeit – darüber müssen wir sicherlich reden, was die Herangehensweise angeht, was unsere Bereitschaft, unsere Einstellung angeht. Wir kriegen wieder ein Gegentor nach einem Standard, das hatten wir in der Vorrunde das ein oder andere Mal gekriegt. Das müssen wir schleunigst abstellen, da waren wir in der vorherigen Saison deutlich besser.“

... ob er Generalkritik übt: „Was heißt Generalkritik? Am Ende ist das relativ einfach zu ändern, es ist nicht so, dass es eine Sache von Taktik oder Technik oder Fitness ist, sondern das ist einfach die Bereitschaft. Das erwarte ich, dass wir das relativ schnell geändert bekommen. Die Einstellung und die Schärfe haben gefehlt. Es ist eine Einstellungssache. Wir müssen wieder griffiger und gieriger auftreten. Letztes Jahr war das ein ganz anderes Selbstverständnis.“