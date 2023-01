Bundesliga: Furioses Bayer Leverkusen sprintet Gladbach davon

Bayer Leverkusen hat zum Bundesliga-Auftakt ins Jahr 2023 einen lange Zeit überzeugend aussehenden Sieg eingefahren. Die Werkself fuhr einen 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach ein und sprang somit auf Platz neun. Es ist der vierte Ligasieg in Folge. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor 53.336 Zuschauern im Borussia-Park waren die Gäste zunächst um Stabilität bemüht. Die von Edmond Tapsoba gut organisierte Dreierkette stand sicher, davor räumten der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios und Robert Andrich ab. Gladbach hatte zwar viel Ballbesitz, ohne den verletzten Torjäger Marcus Thuram (Knieprobleme) mangelte es dem Spiel des fünfmaligen deutschen Meisters aber an Kreativität und Durchschlagskraft.

Omlin erlebt unglückliches Debüt

„Das Spiel habe ich mir anders vorgestellt, aber ich bin froh, hier zu sein“, erklärte der Neuzugang am DAZN -Mikrofon. „Wir hatten zu viele Ballverluste, sind gegen eine sehr konterstarke Mannschaft zu oft in Probleme geraten.“

Gladbachs Trainer Daniel Farke reagierte auf den Rückstand mit einem Dreifachwechsel (56.) - kurz zuvor war Elvedi mit einem Kopfball am stark reagierenden Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky gescheitert. Gladbach erhöhte nun den Druck, Leverkusen bekam kurzzeitig ein paar Probleme - dann machte Joker Amiri alles klar (67.). Besonders der Schnelligkeit der Gäste hatten die Gladbacher nichts entgegenzusetzen.

Wirtz feiert sein umjubeltes Comeback

In der 75. Minute feierte dann auch Florian Wirtz unter großem Applaus der Gäste-Fans sein viel umjubeltes Bundesliga-Comeback, nachdem er sich im April 2022 das Kreuzband gerissen hatte:

„Er war ein bisschen erkältet, sonst hätte er von Anfang an gespielt“, berichtete Hradecky. Für den Keeper ist der 19-Jährige „ein Winter-Neuzugang. Er bringt uns in eine andere Dimension.“Ebenfalls kehrte Florian Neuhaus auf Seiten der Fohlen zurück, auch er verletzte sich im vergangenen Jahr am Kreuzband.