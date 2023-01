Bundesliga: Schalke ohne Terodde - Werner feiert Startelf-Comeback

Am letzten Vorrunden will Schalke 04 gegen RB Leipzig ( ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) den Negativtrend stoppen - und setzt dabei auf zwei Winter-Neuzugänge.

Sowohl Jere Uronen, der schon beim 0:3 in Frankfurt sein Startelf-Debüt gegeben hatte, als auch Michael Frey stehen in der Startelf der Knappen. (Thon glaubt an Schalke-Wende)