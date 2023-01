Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg braucht die TSG mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen die Borussia. Gegen den VfB Stuttgart kam Hoffenheim im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Beim FC Augsburg gab es für Gladbach am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Im Hinspiel hatte Borussia Mönchengladbach das heimische Publikum beglückt und mit 3:1 gesiegt.