BVB: "Kann jungen Spielern die Laufbahn zerstören" - Matthäus über Ultimatum für Moukoko

„Es gibt nichts, was er dort nicht bekäme. Fantastische Fans, ein gesunder Verein, Bosse und Trainer, die ihm vertrauen und bestimmt auch ein ganz ordentliches Gehalt“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für Sky: „Was will er nach ein paar guten Bundesliga-Monaten bei Chelsea, Newcastle oder sonst wo im Ausland mit 18 Jahren?“ (NEWS: Moukoko-Poker: „Dortmund ist die beste Wahl!)