BVB: Moukoko-Entscheidung rückt näher - Durchbruch in Sicht!

Am Mittwoch soll es in Marbella zu richtungsweisenden Gesprächen zwischen den BVB-Verantwortlichen und Williams gekommen sein. Diese sollen am Donnerstag im Fünf-Sterne-Hotel „Gran Melia Don Pepe“ fortgeführt und nach Möglichkeit finalisiert werden. (NEWS: BVB-Legende watscht Moukoko ab)