BVB-Star Adeyemi gibt zu: Habe nicht direkt ins Team gepasst

„Man kann es auf die Verletzung schieben, darauf, dass ich neu gekommen bin und nicht direkt perfekt in die Mannschaft gepasst habe“, sagte der 20-Jährige zu seinen Leistungen. Doch nun sei er im „Angriffsmodus. Ich habe etwas für die letzten sechs Monate nachzuholen. Ich will richtig in Dortmund ankommen und der Mannschaft helfen.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)