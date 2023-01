Eintracht-Trainer Glasner zu Real oder Chelsea? Jetzt reagiert Frankfurt

Eintracht-Boss Krösche stellte klar: „Beide Seiten arbeiten gut zusammen.“ Dennoch möchte er dem Thema Vertragsverlängerung keinen Raum geben: „Die Diskussionen bringen jetzt nichts, denn unser voller Fokus liegt auf der sportlichen Entwicklung in den kommenden Wochen.“ In der Bundesliga den Platz in den Top vier verteidigen, zudem im DFB-Pokal und in der Champions League „das Maximum erreichen“, wie etwa Torhüter Kevin Trapp die Stoßrichtung formulierte. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)