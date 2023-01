Emile Mpenza: "Ich träume von einer Rückkehr zu Schalke"

Mpenza: Ich denke, für einen so gewaltigen Klub wie Schalke, mit dieser Wucht, mit dieser Power, mit dieser Tradition ist es normal, dass Unruhe entsteht, wenn es sportlich nicht so läuft, wie man sich das erhofft hat. Zunächst einmal war es sehr wichtig, dass Schalke schnell wieder in der 1. Liga spielt. Dass es dann, nach all der Unruhe in den vergangenen Jahren, nicht sofort sportlich wieder top läuft, war klar. Schalke muss die Nerven behalten, alle müssen zusammenhalten und an einem Strang ziehen, damit der Klassenerhalt geschafft werden kann. Der steht über allem. Es ist immens wichtig, dieses Jahr den erneuten Abstieg zu vermeiden.