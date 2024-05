Effenberg kritisiert Bayern-Bosse: Gefällt Eberl mit Sicherheit nicht!

Effenberg: Bayern braucht Ruhe

Das ist eine große Herausforderung für die Bayern. Es sind nun so viele Namen im Umlauf: Wahrscheinlich wird es in Richtung Hansi Flick laufen, das ist mein Gefühl, denn so viele Alternativen gibt es ja nicht mehr. Jürgen Klopp nimmt sich seine Auszeit, Christian Streich hat ja auch gesagt, dass er es nicht wird.

Das kannst du beim FC Bayern nicht machen!

Selbst wenn einer wie Aleksandar Pavlović vielleicht eine große Zukunft hat: In den entscheidenden Spielen, wie jetzt in einem Halbfinale der Champions League, wird er nicht spielen. Da greifst du zurück auf Erfahrene mit einer hohen Qualität, die das schon auf hohem Niveau gezeigt haben. Das Andere kannst du in Stuttgart machen, auch in Leipzig oder sogar in Dortmund - aber nicht bei Bayern München.