FC Augsburg: Kehrt Ricardo Pepi nach seiner Leihe nicht wieder zurück?

Aber was will Pepi? Er selbst weiß um die Probleme, die er zu Beginn beim FCA hatte. Pepi schätzte die Situation rückblickend realistisch ein und erklärte: „Eine Ablöse in Höhe von 16 Millionen Euro ist viel Geld. Die Leute erwarten, dass ein Spieler gleich einen großen Eindruck hinterlässt. Das ist nicht immer der Fall." Dennoch sei der Sprung aus der MLS in die Bundesliga ein guter gewesen.