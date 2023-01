FC Bayern: Äußert sich Nagelsmann zu Sommer, Nübel und Mazraoui? PK LIVE im TICKER

Nagelsmann: „Thomas ist ein bedeutender Spieler für mich und auch ein bedeutender Gesprächspartner. Er hält einem auch den Spiegel vor, was man von Führungsspielern auch erwartet. das erwarte ich in der zweiten Saisonhälfte auch. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten, was Assists angeht. Thomas macht einen sehr guten Eindruck. Wenn er wieder 17 Assists macht, sind wir alle happy. Er ist fest in den Gedanken verankert.“