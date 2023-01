FC Bayern: Herzbeutel-Entzündung von Noussair Mazraoui wirft Fragen auf

Regraguis Zuversicht war begründet, denn im Halbfinale am 14. Dezember gegen Frankreich stand Mazraoui wieder in der Startelf, wurde aber in der Pause ausgewechselt. Laut seinem Trainer hatte er einen „kleinen Schlag“ abbekommen, weshalb er auch keine Option für das Spiel um Platz drei war. Oder steckte ein anderer Grund dahinter?