FC Bayern: Tapalovic-Aus lässt auch Ulreich & Müller emotional reagieren

Und auch Sven Ulreich gab sich bei Instagram emotional - und ließ damit tief blicken: „Danke, Tapa! Für fast sieben Jahre erstklassige Zusammenarbeit, Dein Vertrauen und all die Erfolge, die wir gemeinsam gefeiert haben. Ich werde mich immer gerne daran erinnern und wünsche Dir und Deiner Familie von Herzen nur das Beste.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Tapalovic dankt Trainern und Spielern

Zuvor hatte bereits Neuer, mit Tapalovic seit Längerem auch privat befreundet, betroffen reagiert: „Mit dir verlässt nach 11,5 Jahren nicht nur ein absoluter Pionier des modernen Torwartspiels, sondern vor allem auch ein großartiger Mensch den Klub. Jeder, nicht nur in München, weiß, dass all diese Erfolge ohne dich niemals möglich gewesen wären! Nicht zuletzt hast du auch mich und mein Torwartspiel geprägt und auf ein neues Level gehoben. Ich werde dich vermissen!“ (HINTERGRUND: So kam es zum Bayern-Knall)