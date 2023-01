Freiburg: Lokales Unternehmen JobRad wird neuer Hauptsponsor

Wie der Verein am Donnerstagabend mitteilte, wird der Name des Freiburger Dienstradleasing-Anbieters JobRad ab der kommenden Saison das Trikot des aktuellen Tabellenzweiten sowie die Ärmel des Frauenteams zieren. Das lokale Unternehmen tritt damit die Nachfolge des britischen Online-Autohändlers Cazoo an.