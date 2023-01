"Noch keiner herangetreten": Werder ohne Füllkrug-Angebot

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat bislang kein Angebot für WM-Entdeckung Niclas Füllkrug erhalten. "An uns ist noch keiner herangetreten", sagte Sportvorstand Frank Baumann bei Sky: "Wir haben von einem Interesse anderer Klubs auch nur über die Zeitung oder Sky mitbekommen."

Auch daher ist der Funktionär davon überzeugt, dass Füllkrug in der verbleibenden Spielzeit Grün und Weiß tragen wird. Dennoch ist man bei Werder auf alle Eventualitäten vorbereitet. "Das ist einfach Teil unseres Jobs und dementsprechend werden wir auf außergewöhnliche Angebote vorbereitet sein", so Baumann.

"Wir haben immer wieder gesagt, dass wir Aufsteiger nicht die großen finanziellen Möglichkeiten haben", erklärte Baumann, der den Bremer Kader, mit dem man "in der Hinrunde sehr gut gefahren" sei, lobte. Allerdings sei es auf der Stürmerposition im Falle eines Abgangs des Stürmers "mit Sicherheit so, dass wir dementsprechend noch einen Ersatz bräuchten".

Füllkrug hatte vor der Winterpause durch seine Leistungen in der Bundesliga überzeugt. Nach 15 Spielen führt er alle deutschen Stürmer der Liga mit zehn Treffern an. Bei der Weltmeisterschaft in Katar hatte er das 1:1 gegen Spanien erzielt.