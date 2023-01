Spannendes Kabinen-Detail beim BVB: Sébastien Haller hielt emotionale Rede

Sébastien Haller feierte am Sonntag beim 4:3-Heimsieg nach überstandener Hodenkrebserkrankung endlich sein Comeback . Als der Ivorer in der 62. Minute beim Stand von 2:2 für den glücklosen Youssoufa Moukoko eingewechselt wurde, brandete riesiger Applaus auf. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Haller mit Schuh-Botschaft

Hinterher zeigte sich der 28 Jahre alte Angreifer, der „Fuck Cancer“ auf seinen Schuhen stehen hatte , sichtlich gerührt: „Der Empfang war toll, es waren viele Emotionen. Es fühlte sich einfach nur großartig an. Dass ich zurückkomme und wir auch noch gewinnen, ist wunderbar.“

Lediglich ein eigener Treffer habe zum kompletten Glück gefehlt, sagte Haller, dieser würde aber in der nächsten Zeit sicher kommen. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Trainer Edin Terzic verriet nach dem wilden 4:3-Spektakel ein spannendes Kabinen-Detail: „Wir hatten den ersten Gänsehautmoment in der Kabine“, erzählte der BVB-Coach. „Die letzten Worte gehörten nämlich Sébastien, bevor wir rausgegangen sind.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

SPORT1 sprach Haller auf seine emotionale Kabinen-Ansprache an die Mannschaft an. „Das stimmt“, sagte der Ex-Frankfurter auf Nachfrage. „Ich habe etwas zum Team gesagt. Edin hat mich gefragt, ob ich mich in der Lage fühle und ob ich zur Mannschaft sprechen möchte. Ich habe gesagt: ‚Wenn du mir die Chance gibst, nehme ich das natürlich wahr!‘“