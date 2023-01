Torwart-Rochade in Gladbach! Jetzt spricht Sommer-Ersatz Sippel

„Die Situation ist hart, ich muss damit jetzt erstmal klarkommen und es beobachten. Aber es klang jetzt nicht nach ‚Es ist vorbei‘. Es wurde auch immer betont, dass es an meinen Verletzungen lag“, sagte Sippel am Montag zu SPORT1. Der 34-Jährige laborierte zuletzt an einer Schulterverletzung und dann an einer Schambein-Verletzung. Jetzt ist er wieder fit.