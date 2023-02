"Außergewöhnlich gut!" - Zauberfuß Reus verzückt BVB-Trainer Terzic nach Traumtor gegen Hertha

Borussia Dortmund ist derzeit die Mannschaft der Stunde, eilt weiter von Sieg zu Sieg: Der 4:1-Triumph gegen Hertha BSC war 2023 der achte Pflichtspielerfolg in Folge. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Es ist lange nicht alles Gold, was glänzt beim BVB, doch die Dortmunder scheinen nach einer durchwachsenen Hinrunde gereift und reiten auf einer nicht enden wollenden Erfolgswelle, die sie in der Bundesliga bis auf Platz zwei hinter dem punktgleichen FC Bayern geführt hat. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Gegen Hertha standen beide wieder in der Startelf, wobei sich vor allem Reus auszeichnen konnte und das Führungstor vorbereitete, ehe er mit einem Zauberfreistoß das 3:1 erzielte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Terzic: „Er hat es richtig gut gemacht“

Dementsprechend zufrieden war Trainer Edin Terzic mit dem 33-Jährigen. „Er hat es richtig gut gemacht“, erklärte Terzic bei DAZN . „Das Tor, was er geschossen hat, ist außergewöhnlich gut. Das ist eine Schusstechnik, die wir jeden Tag im Training bewundern dürfen.“

Der Routinier unterstrich jedenfalls, dass mit ihm weiterhin zu rechnen ist. Der Offensivstar, dessen Zukunft in Dortmund weiterhin nicht geklärt ist, gab mit einer starken Leistung die passende Antwort auf seine Nichtberücksichtigung unter der Woche beim 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea .

„Natürlich war ich nicht glücklich, dass ich am Mittwoch nicht gespielt habe, das ist ganz normal“, betonte Reus. „Sonst hast du den falschen Beruf gewählt.“ ( NEWS: Reus ging nach Chelsea-Spiel als Erster )

Reus will vor allem gesund bleiben

Der 40-Jährige fügte hinzu: „Wir wollen als Trainer nicht, dass die Jungs es akzeptieren, dass sie auf der Bank sitzen, sondern sie sollen immer wieder zeigen, dass wir falsch liegen mit unseren Entscheidungen, weil sie es uns so schwierig machen sollen wie möglich. Aber in der Situation müssen sie es trotzdem respektieren und sich in den Dienst der Mannschaft stellen.“