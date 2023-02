Bundesliga, Aufstellung: Bayern vs. Bochum - Bremen vs. Dortmund, LIVE im TV, Stream, Ticker

Bayern-Aufstellung: Drei Neue

Am Samstag um 15.30 Uhr sind in der Bundesliga mit den Bayern und Dortmund wieder einige Top-Teams vertreten. Während die Münchner gegen Bochum eine gelungene Generalprobe vor der kommenden CL-Aufgabe gegen PSG feiern möchten, will der BVB seine starke Form in Bremen bestätigen.