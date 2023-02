Bundesliga heute live: Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin im TV, Stream, Ticker

Feiert Jude Bellingham ein besonderes Jubiläum?

Der 19-Jährige kann am Sonntag gegen Hertha BSC Berlin (ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) seinen 50. Sieg in der Bundesliga feiern. Die Chancen dafür stehen nicht so schlecht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Seit der Winterpause rollt Borussia Dortmund mit fünf Siegen aus fünf Spielen durch die Liga und hat damit die zwei Niederlagen vor der WM in Katar vergessen lassen. Als Tabellensechster in das neue Jahr gestartet, steht Schwarzgelb nun auf Rang drei und hat mit drei Punkten Rückstand auf den FC Bayern München vor dem Spieltag auch das Meisterschaftsrennen wieder voll im Blick.

Diese Erfolge, sowie der starke Champions-League-Auftritt gegen den FC Chelsea, haben für eine breite Brust beim BVB gesorgt. „Viel wichtiger ist aber, dass wir uns nicht auf dem Selbstvertrauen ausruhen, sondern dass wir weiter an den Dingen arbeiten, die uns in diese Situation gebracht haben“, nahm Trainer Edin Terzic sein Team in die Pflicht.

Als mahnendes Beispiel nannte er das Hinspiel in Berlin. Zwar konnte Dortmund am vierten Spieltag einen 1:0-Auswärtssieg feiern, musste aber hart um diese drei Punkte kämpfen, wie der 40-Jährige betonte: „Wir sind gewarnt und wissen, dass wir es uns nicht erlauben können, einen Schritt weniger zu machen, uns einmal weniger zu helfen oder weniger in einen Zweikampf zu werfen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hertha hofft auf Coup gegen die nächste Borussia

Zumal Hertha BSC, aktuell auf Tabellenplatz 16, vergangene Woche gegen Borussia Mönchengladbach bewiesen hat, dass mit den Hauptstädtern auch weiterhin zu rechnen ist. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Es ist wichtig für uns, dass wir Signale senden, wie wir das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen haben“, sprach Hertha-Trainer Sandro Schwarz seinem Team nochmal ein Lob aus.

Aus diesem Spiel könne sein Team viel für das Duell bei Borussia aus Dortmund mitnehmen. „In der Hinrunde war es ein enges Spiel, in dem wir drin sowie drauf und dran waren, das Ergebnis zu drehen. Das wollen wir auch am Sonntag zeigen: Mit Aktivität, Intensität und Physis als Basis, um darüber hinaus mit Offensivgeist selbst für Torgefahr zu sorgen.“

Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro – Özcan, Dahoud – Adeyemi, Reus, Brandt – Haller

BSC: Christensen – Uremovic, Dardei, Kempf – Cigerci – Richter, Tousart, Serdar, Plattenhardt – Ngankam, Niederlechner

So können Sie Dortmund - Hertha live im TV & Stream verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

