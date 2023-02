Bundesliga: Irre Statistik! Hier ist der BVB so gut wie alle anderen Bundesligisten zusammen

In Bremen stach besonders der 18-jährige Jamie Bynoe-Gittens heraus. Als dem BVB nicht viel zu gelingen schien, brachte ihn Cheftrainer Edin Terzic in der 66. Minute ins Spiel. Nur wenige Sekunden später zündete der Engländer und traf zum 1:0.

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Mit seinem Blitz-Treffer brachte er den BVB auf die Siegerstraße und sorgte so für den sechsten Pflichtspielsieg in Folge. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Rose sauer nach Topspiel: Der wollte Das so

Rose in Rage! Ein denkwürdiges Interview

Dortmund schon mit 15 Teenie-Toren

Großen Anteil an dieser Erfolgsserie der Schwarz-Gelben haben gerade die jungen Spieler des BVB.

Der Treffer von Bynoe-Gittens war bereits der 15. Treffer eines Teenagers in dieser Saison. Alle anderen Bundesliga Vereine kommen zusammen gerade einmal auf dieselbe Anzahl an Treffern.

Für Bynoe-Gittens selbst kommt diese Bestmarke nicht überraschend. „Wir haben viele Youngster, die spielen und treffen. Das macht den BVB so besonders“, erklärte der 18-Jährige auf SPORT1 -Nachfrage.

Der Engländer selbst hat noch viel vor:„ Ich hoffe, dass die Leute langsam meinen Namen kennen und ich so weitermachen kann!“

Zünden Bynoe-Gittens und Co. auch in den nächsten Wochen so regelmäßig, könnten sie im Rennen um die Meisterschaft noch zum echten Faustpfand werden.