Bundesliga: Matthäus wird deutlich - Nagelsmann-Aussagen "überflüssig"

Julian Nagelsmann hat am Samstag nach dem souveränen 3:0-Sieg über den VfL Bochum Kritik an seinen Stars geübt .

„Wir haben keinen super Flow. Wenn wir am Dienstag so spielen, wird es nicht reichen, um weiterzukommen. Ich hoffe mal, dass der Reiz des Wettbewerbs Frische in den Kopf bringt“, betonte er bei Sky . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Überflüssig“: Matthäus kritisiert Nagelsmann

„Julian hätte es vielleicht ein bisschen geschickter machen können, intern in der Kabine die Spieler wachrütteln. Ich glaube diese Sache, die Julian gestern über die Medien den Spielern mitteilen wollte, war überflüssig. Die Spieler wissen genau, um was es am Dienstag in Paris geht“, erklärte der 61-Jährige.