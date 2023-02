FC Bayern: Nagelsmann schlägt trotz Sieg gegen Bochum Alarm! Das vermisst der Coach vor dem PSG-Duell

Nach drei Unentschieden zum Auftakt gewann der deutsche Rekordmeister zwar die letzten drei Partien, doch der jüngste 3:0-Erfolg gegen den VfL Bochum lässt bei Trainer Julian Nagelsmann die Alarmglocken schrillen - gerade im Hinblick auf das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag bei Paris Saint-Germain ( Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

„Wenn wir so spielen gegen Paris, haben wir keine Chance“, schimpfte Nagelsmann bei Sky . „Wir haben jetzt keinen Super-Flow. Wir müssen in Paris ein überragendes Spiel machen.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Nagelsmann appelliert an seine Mannschaft

Auch ohne den derzeit verletzten Superstar Kylian Mbappé sei Paris „eine Weltklasse-Mannschaft, gegen die man sich auch in den Duellen davor vorbereiten muss. Wenn wir so spielen am Dienstag, wird es nicht reichen, um weiterzukommen.“