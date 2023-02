Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund, 0:1 (0:1)

Nach nur 30 Minuten verließ Ozan Kabak von der TSG das Feld, Ermin Bicakcic kam in die Partie. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Julian Brandt auf Seiten des BVB das 1:0 (43.). Zur Pause war die Mannschaft von Coach Edin Terzic im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Pellegrino Matarazzo setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Fisnik Asllani und Kasper Dolberg auf den Platz (65.). Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Petersen (Stuttgart) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Dortmund brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.