Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Sport-Club Freiburg, 0:2 (0:1)

Der VfL musste den Treffer von Michael Gregoritsch zum 1:0 hinnehmen (39.). Beim Heimteam kam zu Beginn der zweiten Hälfte Konstantinos Stafylidis für Danilo Soares in die Partie. Die Mannschaft von Thomas Letsch brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Freiburg hatte bis zur Pause Bestand. Für das zweite Tor des Sport-Club Freiburg war Lucas Höler verantwortlich, der in der 51. Minute das 2:0 besorgte. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Anthony Losilla von Bochum, der in der 63. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Christian Streich, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Woo-Yeong Jeong und Roland Sallai kamen für Höler und Ritsu Doan ins Spiel (77.). Mit Gregoritsch und Maximilian Eggestein nahm Christian Streich in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Nils Petersen und Yannik Keitel. In den 90 Minuten war der SC im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der VfL Bochum 1848 und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.