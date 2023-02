Bundesliga: VfL Bochum 1848 – TSG 1899 Hoffenheim, 5:2 (3:0)

Philipp Hofmann trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 30. Minute brachte Philipp Förster das Netz für Bochum zum Zappeln. Ehe der Schiedsrichter Dankert (Rostock) die Akteure zur Pause bat, erzielte Takuma Asano aufseiten des Gastgebers das 3:0 (40.). Die Mannschaft von Coach Thomas Letsch hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Zum Seitenwechsel ersetzte Ermin Bicakcic von Hoffenheim seinen Teamkameraden Ozan Kabak. Bei den Gästen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Sebastian Rudy für Dennis Geiger in die Partie. Christoph Baumgartner ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für das Team von Coach André Breitenreiter. Für das 4:1 des VfL Bochum 1848 sorgte Erhan Masovic, der in Minute 69 zur Stelle war. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Thomas Letsch, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Moritz Broschinski und Keven Schlotterbeck kamen für Förster und Hofmann ins Spiel (74.). Für das 2:4 der TSG 1899 Hoffenheim zeichnete Munas Dabbur verantwortlich (77.). Broschinski besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den VfL (83.). Letztlich fuhr Bochum einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.