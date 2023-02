Bundesliga: VfL Wolfsburg – FC Bayern München, 2:4 (1:3)

Der Tabellenprimus legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Kingsley Coman aufhorchen (9./14.). Mit dem 3:0 durch Thomas Müller schien die Partie bereits in der 19. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Niko Kovac, der noch im ersten Durchgang Jakub Kaminski für Maxence Lacroix brachte (30.). Das muntere Toreschießen vor 30.000 Zuschauern fand mit dem Treffer von Kaminski zum 1:3 in der 44. Minute seine Fortsetzung. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Numerisch ins Hintertreffen gerieten die Bayern in der 54. Minute, als Joshua Kimmich mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Julian Nagelsmann setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Josip Stanisic und Mathys Tel auf den Platz (60.). Niko Kovac wollte den VfL zu einem Ruck bewegen und so sollten Kevin Paredes und Omar Marmoush eingewechselt für Paulo Otavio Rosa da Silva und Patrick Wimmer neue Impulse setzen (66.). Jamal Musiala brachte den FC Bayern München in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (73.). Kurz vor Ultimo war noch Mattias Svanberg zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Wolfsburg verantwortlich (81.). Trotz Unterzahl war der FCB in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der Gastgeber und fuhr somit einen Sieg ein.