Bundesliga: Wahnsinns-Volley! Union schlägt Leipzig im Topspiel

Rückstand getrotzt, Traumtor geschossen, Elfmeter verwandelt! Union Berlin hat sich in einem wilden Schlagabtausch mit RB Leipzig mit 2:1 (0:1) durchgesetzt und Platz zwei in der Bundesliga verteidigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

RB, das ebenfalls sehenswert durch Benjamin Henrichs (24.) in Führung gegangen war, verpasste den Sprung auf Platz zwei und verlor sogar Tabellenplatz vier an den SC Freiburg. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bei so viel angemischtem Beton brauchte es eine Einzelaktion zur ersten Torchance, die auch prompt saß. Henrichs, Linksverteidiger in der RB-Fünferreihe, zog aus 20 Metern stramm ab und überraschte Union-Torwart Frederik Rönnow, der den Rückstand durchaus hätte verhindern können.

Nach der Pause lief das Spiel so lau an, wie es in der ersten Hälfte begonnen hatte, doch plötzlich drehte Union auf. Nach einer Ecke fiel Haberer der Ball vor die Füße, der spektakulär mit einem Volley in den Winkel traf.