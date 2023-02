FC Bayern: Manuel Neuer packt über Ski-Unfall aus - so war es wirklich

Mit seinen hochbrisanten Aussagen nach dem Aus seines Torwarttrainers und Freundes Toni Tapalovic („Für mich war das ein Schlag - als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde“) im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und The Athletic sorgt der Kapitän für mächtig Wirbel.

Neuer: So war das mit meinem Unfall wirklich

Nach dem WM-Aus in der Vorrunde von Katar sei es ihm „richtig scheiße“ gegangen, erklärte Neuer und berichtete davon, dass er den Kopf in der Natur habe freibekommen wollen: „Das ist meine Therapie. Andere reden mit Psychologen, ich bin laufen gegangen, am dritten Tag wandern und am vierten Tag auf eine Skitour mit engen Freunden aus der Gegend hier.“