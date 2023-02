FC Bayern: Tapalovic-Nachfolger fix! Michael Rechner wird neuer Torwarttrainer

Michael Rechner tritt beim Rekordmeister die Nachfolge des freigestellten Toni Tapalovic an. Der 42-Jährige kommt von der TSG Hoffenheim und war nach SPORT1 -Informationen der Wunschkandidat der Münchner. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Am 23. Januar war Neuer-Freund Tapalovic beim FC Bayern freigestellt worden. Neuer wiederum hatte in einem Interview mit brisanten Aussagen reagiert, in dem er sich gegen die Klubverantwortlichen wendete. Die Verpflichtung ist ein weiteres Vertrauensvotum für Nagelsmann.