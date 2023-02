Kohfeldt-Enthüllung: Angebot von Erstligist! Auch Klartext zu Max Kruse

Wolfsburg-Aus für Kohfeldt „total überraschend“

Kohfeldt erklärte: „Ich habe nach einer gewissen Zeit mit allen Beteiligten noch mal gesprochen, wir haben uns die Hand gegeben. Die Entscheidung an sich ist ja legitim. Und wann wäre ein günstigerer Zeitpunkt gewesen, es mir zu sagen? Am Tag vorm Spiel sicher auch nicht.“

So denkt Kohfeldt über Kruse

„Max kann mit seiner Spielweise andere besser machen, auch auf dem Niveau des VfL. Aber: Dazu muss in Mannschaft und Umfeld Akzeptanz für die Person Max Kruse herrschen. In Bremen war das durchgehend zu 100 Prozent so, in Wolfsburg nie“, sagte Kohfeldt, der mit dem Offensivspieler in Bremen und Wolfsburg gut zusammengearbeitet hat.