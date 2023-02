Mainz ohne Kapitän Widmer nach Berlin

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Kapitän Silvan Widmer verzichten. "Er wird nicht mitfahren", sagte Trainer Bo Svensson am Freitag. Der Defensivspieler war beim DFB-Pokalspiel gegen Bayern München am Mittwoch (0:4) mit Beschwerden am "Oberschenkel" ausgewechselt worden.