Moukoko, Hummels, Dahoud und Co.: Die Verlierer des BVB-Aufschwungs

Fünf Spiele, fünf Siege – Borussia Dortmund ist in Bestform in das neue Jahr gestartet.

„Mit uns ist zu rechnen“, kündigte Sportchef Sebastian Kehl selbstbewusst an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mats Hummels

Vom WM-Kandidaten zum Bankdrücker – in den vergangenen drei Monaten ist viel passiert bei Mats Hummels. Der 34 Jahre alte Routinier, der in der Hinrunde der konstanteste und stabilste aller BVB-Verteidiger war, ist zurzeit außen vor.

„Das ist eine absolute Frechheit!“ - Schalke in Rage

„Das ist eine absolute Frechheit!“ - Schalke in Rage

Seit dem wilden 4:3-Sieg gegen Augsburg ist Hummels nicht mehr gesetzt, in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen schmorte er nur auf der Bank. Im Pokal gegen Bochum (2:1) durfte der Ex-Münchner mal wieder von Beginn an ran. Den fehlenden Spielrhythmus merkte man dem Weltmeister von 2014 allerdings an. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)