FC Bayern kassiert bei Borussia Mönchengladbach zweite Saisonpleite - Rot für Upamecano

„Wir können das Spiel tatsächlich schon in den ersten sieben Minuten entscheiden, vor der Roten Karte“, ärgerte sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei Sky . „Wir haben vier hundertprozentige Aktionen. Wenn wir die ein bisschen konsequenter spielen, dann führen wir 2 oder 3:0, dann ist das Spiel nach sieben Minuten vorbei.“

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Bayern verliert bei Angstgegner Gladbach

Nach der zweiten Saisonniederlage droht dem FC Bayern damit am Sonntag der Verlust der Tabellenführung an Union Berlin – ehe es eine Woche darauf in München zum Gipfeltreffen mit den Eisernen kommt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)