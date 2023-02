Pléa hält Platzverweis für Bayerns Upamecano für gerechtfertigt: „Dayot war nun mal letzter Mann“

Er ist daran schuld, dass Julian Nagelsmann nach der 2:3-Pleite in Gladbach auf 180 war! (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Alassane Pléa holte schon in der 8. Minute die wohl spielentscheidende Rote Karte gegen seinen Landsmann Dayot Upamecano raus. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Eine strittige Entscheidung, die auch nach mehrfachem Studium der TV-Bilder nicht komplett zu erkennen war. Schiedsrichter Tobias Welz schaute sich die Szenen nicht nochmal in der Review Area an, blieb nach längerem VAR-Check im Kölner Keller bei seiner Entscheidung.

“Du musst dir bei einer Roten so nah vor dem Tor 100 Prozent sicher sein“, sagte Nagelsmann, der kurz zuvor noch in der Schiedsrichter-Kabine war und danach in der Mixed Zone laut schimpfte: „Dieses weichgespülte Pack!“