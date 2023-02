Toni Kroos wundert sich über Bayern-Bosse - und kritisiert Rasen in Allianz Arena

Der ehemalige Bayern-Spieler, der Gnabry aus gemeinsamen Jahren bei der Nationalmannschaft kennt, sagte in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, den er mit seinem Bruder Felix aufnimmt: „Ich sage dazu, dass glaube ich in keinem Vertrag steht, was man an einem freien Tag zu tun hat oder nicht. Wenn das so wäre, wäre das ein Verstoß, der zu ahnden ist.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)