BVB: Terzic kämpft gegen "zu gute" Stimmung - gegen Hertha in Sondertrikots

„Wir werden uns nicht darauf ausruhen. Wir werden nicht zulassen, dass die Stimmung zu gut wird", sagte der Coach am Freitag: „Wir sind gut dabei. Aber wir befinden uns im Februar, der Job ist in allen drei Wettbewerben noch nicht erledigt."

BVB gegen Hertha klar favorisiert

Nach sieben Siegen in den bisherigen sieben Pflichtspielen des Jahres geht der BVB als klarer Favorit in die Ligapartie am Sonntag gegen Hertha BSC.