TSG Hoffenheim trennt sich von Breitenreiter - ungewöhnliches Detail in Statement

Der 49-Jährige, der noch bis Juni 2024 unter Vertrag steht, wurde am Montag offiziell freigestellt. Schon am Tag zuvor hatten mehrere Medien über die bevorstehende Entscheidung berichtet. Auch SPORT1 vermeldete den Schritt bereits.

Ungewöhnlich: In dem Statement am Montag gab die TSG die Trennung zwar nun bekannt, nannte aber keine expliziten Gründe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hoffenheim bedankt sich bei Breitenreiter

„Wir haben in André einen Trainer verpflichten können, der vom ersten Tag an eine hohe Akzeptanz nicht nur in der Mannschaft hatte, sondern auch beim gesamten Staff, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle sowie allen Fans und Partnern“, wird TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen dort zitiert: „Wir danken ihm für die angenehme Zusammenarbeit und die vielen positiven Momente, gerade zu Beginn unserer gemeinsamen Zeit.“