VfB-Alarm: Von Schalker "Wucht" überrascht

Trainer Bruno Labbadia widersprach der Analyse seines Sportdirektors vehement. "Wir waren vorbereitet auf das, was uns erwartet", behauptete der erfahrene Coach, der in der Winterpause die Nachfolge des gefeuerten Pellegrino Matarazzo übernommen hatte. Allerdings gab der 57-Jährige zu, dass er in der Halbzeitpause "die Mannschaft wachrütteln" musste.

Man habe in der ersten Hälfte „ein beschissenes Spiel gemacht“, gestand Torhüter Fabian Bredlow, „da kriegst du zu Recht einen Einlauf“, Labbadia sei „schon laut geworden“. In der zweiten Hälfte nahm Stuttgart - auch dank Fährmann - den Kampf doch noch an. Die Schalker investierten in dieser Hinsicht aber mehr und retteten den Vorsprung über die Zeit.