Biograf über Tuchel: "Das hat bei Tuchel Aggressionen geschürt"

„Das Problem in Dortmund war nicht das Menschliche“

Dass Tuchel beispielseweise 2017 in Dortmund gehen musste , habe an seinem damaligen Vorgesetzten gelegen.

Biograf: „Das hat bei Tuchen Aggressionen geschürt“

Der Bombenanschlag auf den BVB-Bus habe die Entwicklung um seine Beurlaubung in Dortmund beschleunigt. „Der Bombenanschlag hat es nochmal in eine Sphäre getrieben, in der alle überfordert waren“, erklärt der Buchautor. „Ob das Watzke, der Verein oder Tuchel waren. Das war eine außerordentliche Extremsituation, in der keiner mehr rational entscheiden konnte. Dann war das nicht mehr zu kitten.“