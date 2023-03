Nagelsmann: Basler ledert gegen FC Bayern: "Sollten sich fragen, ob sie für den Job geeignet sind"

„FC Hollywood“: Basler kritisiert Bayern nach Nagelsmann-Aus

Basler über die Entscheidung des FC Bayern, die Zusammenarbeit mit Nagelsmann zu beenden: „Ich weiß nicht, was man sich beim FC Bayern denkt. Ich weiß nicht, wer da eine kurze Zündschnur auf einmal gehabt hat, denn vor wenigen Tagen hat man sich ja noch klar bekannt zu Julian Nagelsmann. Es gäbe keine Diskussion. Man hat einen Vertrag mit ihm bis 2026. Man wird langfristig mit Julian zusammenarbeiten. Was jetzt in dieser Woche passiert ist? Keine Ahnung. Ich bin völlig geschockt und völlig überrascht.“

... über die möglichen Gründe: „Es überrascht mich, dass man in dieser Situation den Trainer entlässt. Man ist in allen drei Wettbewerben vertreten. Gut, jetzt ist man in der Bundesliga-Tabelle Zweiter. Aber nächste Woche ist das Top-Spiel gegen Dortmund. Wenn man gewinnt, ist man wieder Erster. Es muss was Schwerwiegendes vorgefallen sein. Ich kann mir das anders nicht vorstellen, weil eine Woche nach einem verlorenen Spiel erst diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir trennen uns vom Trainer….Keine Ahnung, ich weiß es nicht.“