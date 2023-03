Bundesliga: Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß schlägt Augsburg-Alarm!

Wie der Ehrenpräsident des FC Bayern München auf der Münchner Makler- und Mehrfachagenten-Messe warnte, dürfe der deutsche Rekordmeister den kommenden Gegner aus Augsburg trotz der PSG-Gala in der Champions League nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der 71-Jährige erinnerte dabei an seine eigenen Zeiten als Profifußballer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Das war ja auch zu unserer großen Zeit schon so, dass du meist nach wichtigen Champions-League-Spielen ganz große Probleme hattest – vor allem gegen Vereine, die vermeintlich nicht so stark sind.“

Auch der FC Bayern von heute hatte kürzlich ein unliebsames Erlebnis, als man vier Tage nach dem 1:0-Sieg bei PSG eine 2:3-Pleite in Mönchengladbach kassierte.

Hoeneß: Augsburger werden rennen „wie die Hasen“

Wie Hoeneß einräumte, sei es keine Seltenheit, dass „kleinere“ Vereine als Gegner oftmals anders angegangen werden als größere Namen. „Im Unterbewusstsein nimmt man sie doch nicht so ernst, wie wenn wir gegen Liverpool spielen würden. Deswegen wird das am Samstag kein einfaches Spiel“, so die Bayern-Ikone.