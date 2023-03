Bundesliga: Borussia Dortmund – RB Leipzig, 2:1 (2:0)

Durch einen Elfmeter von Marco Reus gelang Dortmund das Führungstor. Die Fans des Tabellenführers unter den 81.365 Zuschauern durften sich über den Treffer von Emre Can aus der 39. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Edin Terzic, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Jamie Bynoe-Gittens und Anthony Modeste kamen für Reus und Sebastien Haller ins Spiel (72.). Das 1:2 von Leipzig stellte Emil Forsberg sicher (74.). Als Referee Jablonski (Bremen) die Partie abpfiff, reklamierte Borussia Dortmund schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Die Trendkurve des BVB geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Die errungenen drei Zähler gingen für Dortmund einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensive von Borussia Dortmund in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch RB Leipzig war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer des BVB in dieser Spielzeit zu. Dortmund sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Acht Spiele ist es her, dass Borussia Dortmund zuletzt eine Niederlage kassierte.