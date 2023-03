Bundesliga: BVB kämpft gegen Horror-Serie in München

In 31 Duellen in Frankfurt (19-7-5) fielen stets Tore, Bochum gewann dort zuletzt am 21. April 2007 (0:3). Insgesamt feierte der VfL gegen Eintracht die meisten Siege, er hat sogar eine positive Bilanz gegen die Eintracht (25-15-23).

Die Hessen sind sechs Pflichtspiele sieglos, aber zuhause vier Bundesligaspiele ungeschlagen und von den vergangen 14 Freitagspartien im Waldstadion verloren sie nur zwei. Der VfL kassierte auswärts diese Saison die meisten Tore (35) und Niederlagen (11), Unentschieden waren nie dabei.

In dieser Paarung gab es noch kein 0:0, in Leipzig (Torschnitt 5,0) zudem noch keinen FSV-Sieg. Gegen keinen Klub hat RB eine bessere Heimbilanz (5-1-0), wozu auch das das Rekordergebnis vom 2.11.2019 (8:0) beitrug. Für RB ist es noch immer der höchste Bundesligasieg, für den FSB die höchste Niederlage.

RB-Stürmer Timo Werner freut sich auf Mainz besonders, gegen den FSV traf er am häufigsten (13x), mit einem Doppelschlag nähme er die 100-Tore-Marke in der Bundesliga. Leipzigs Coach Marco Rose verlor als Trainer gegen seinen Ex-Klub nur einmal (5-1-1).

Die Leipziger sind seit dem ersten Heimspiel elf Partien ungeschlagen, der FSV (Zweiter der Rückrundentabelle) seit sieben Spielen.

An den Kontrahenten der Relegation 2019 hat der VfB keine guten Erinnerungen. Damals scheiterte er nach zwei Remis an der Auswärtstorregelung und stieg ab und auch nach der Rückkehr konnte er die Berliner nicht bezwingen.

Die Pflichtspielbilanz seit dem einzigen Sieg im April 2017 (2. Liga): fünf Remis und zwei Niederlagen. Ein Leckerbissen steht nicht zu erwarten, seit der Premiere in der Bundesliga 2020 (2:2) wurden es immer weniger Tore (4, 3, 2, 2, 1), im Hinspiel triumphierte Union (0:1), das gegen den VfB immer traf. Mit einem Sieg könnte der Überraschungsdritte schon jetzt den zweithöchsten Punktestand in einer Saison aufstellen.

Während Union diese Saison zuhause weiter ungeschlagen ist (schon 18 Spiele), ist nur Schlusslicht VfB auswärts noch sieglos (22 Spiele). Doch gegen Schlusslichter ist Union schon sechs Partien ohne Sieg und gegen eine Mannschaft von VfB- Trainer Bruno Labbadia gab‘s nur Niederlagen – zwei gegen die Hertha (2020).

Zuletzt gab es vier Heimsiege für den SC in diesem Duell, womit die bis dahin miserable Bilanz gegen Hertha in Freiburg zumindest ausgeglichen wurde (6-4-6). Dort warten die Berliner seit Februar 2010 und nunmehr neun Spielen auf den siebten Sieg.

Das könnte so bleiben angesichts der aktuellen Formkurven: Der SCF ist sechs Spiele ungeschlagen, zuhause gar elf (Vereinsrekord), während die Hertha drei Spiele sieglos ist und auswärts achtmal in Folge verlor.

Neun aufeinanderfolgende Auswärtsniederlagen innerhalb einer Saison gab es nur 2016/17, diesen Rekord wollen sie nicht einstellen. Wenn Freiburg, wie immer in den vergangenen vier Jahren, gegen Hertha zwei Tore erzielt, ist der 1000. Bundesligatreffer des Klubs Fakt. Es kommt zum Duell der Klubs mit den meisten Elfmetertoren der Saison (je 6).

Seit mehr als viereinhalb Stunden ist Augsburg in Wolfsburg ohne Tor (279 Minuten) und als das letzte fiel, war es nicht mal ein Trostpflaster. Am 18. Mai 2019 wurden sie mit 8:1 abgefertigt, für beide ist es das Rekordergebnis in der Bundesliga – mal positiv, mal negativ. Aber die Bilanz in Wolfsburg (3-5-3) kann sich trotzdem sehen lassen, nur dort hat Augsburg schon achtmal nicht verloren.

Drei der letzten fünf Duelle in Wolfsburg endeten torlos, im Schnitt fielen dort nur 2,1 Tore. Kurios: im April gewann immer Augsburg (3x). Die Wölfe schrauben an zwei gegensätzlichen Serien. Zwar sind sie vier Spiele ungeschlagen, aber zuhause schon vier ohne Sieg.

Augsburg fürchtet nach zuletzt fünf Auswärtsniederlagen die Einstellung des Vereinsrekords – sechs gab es im Frühjahr 2021.

Von 75 Duellen gegen Bayer gewann Schalke nur jedes vierte (18 -22-35), selbst zuhause ist die Bilanz tiefrot (9-14-14). Seit jeweils sieben Ligaspielen und Heimspielen sind die Königsblauen

sieglos gegen die Werkself, der letzte Heimsieg ist fast zehn Jahre her (31.8. 2013/2:0). Tore liegen hier immer in der Luft, 43mal gab es kein 0:0 mehr.

Es kommt zum Duell zweier Teams im Aufwind. Schalke ist in der Rückrunde weiter ungeschlagen (8x), es ist die längste Serie seit über fünf Jahren (2017/18). Aber in der Heimtabelle blieben sie Letzter (nur 3 Siege). Keiner spielte übrigens häufiger 0:0 als Schalke (5x), mehr Nullnummern gab es zuletzt 1992/93 (7x).

So darf Bayer hoffen, dass es am Samstag um das 2000. Gegentor im Oberhaus noch mal herumkommt (zwei fehlen). Die Gäste wiederum gehören zu den neun Torgaranten der Saison (seit 30 Spielen kein 0:0) und sind das einzige Team, das seine letzten drei Punktspiele gewann.

Bayer-Coach Xabi Alonso hat als Spieler (mit dem FC Bayern) gegen Schalke nie verloren (2-3-0) und holte beide Siege auswärts.

Das 108. Bundesligaduell der Topteams ist zum 18. Mal ein echtes Spitzenspiel (Erster gegen Zweiter), in das die Borussen erstmals seit vier Jahre als Tabellenführer gehen. Kein gutes Omen, am 6. April 2019 verspielten sie Platz 1 nach einer 0:5-Packung. Immerhin gewann keiner öfter in München als der BVB (9x, wie der 1. FC Köln), angesichts von 34 Niederlagen und zehn Remis aber keine stolze Ausbeute.

In den vergangenen neun Pflichtspielen holte der BVB nur einen Punkt (2:2 im Hinspiel), in München setzte es zuletzt acht Niederlagen. Der letzte Sieg aber fiel in den April (3:0 am 12. 4. 2014) – als Bayern schon Meister war. Alle anderen sechs April-Spiele in München gewann der Rekordmeister, der übrigens keins der letzten 19 Spitzenspiele (1 gegen 2) verlor. Zuhause sind die Bayern seit 19 Punktspielen ungeschlagen, 52x in Folge trafen sie in der Liga in München.

Der BVB ist 2023 ungeschlagen (10x) und Erster der Rückrundentabelle. Es kommt zum Duell der Mannschaften mit den längsten Torserien: Bayern spielte 106x nicht 0:0, Borussia gar 118x. Thomas Tuchel, Bayerns neuer Trainer, hat noch kein Auftaktspiel mit seinen Vereinen verloren (2 Siege, 2 Remis). Gegen den BVB allerdings verlor er die letzten sechs Duelle (mit Mainz).

Das rheinische Derby ist auch das Duell der Mannschaften, die am längsten auf Siege warten: Köln seit fünf Spielen, Borussia seit vier. Für wen immer sich diese Serie verlängert, es wäre ein Novum unter dem jeweiligen Trainer: Steffen Baumgart oder Daniel Farke litten nie länger bei ihrem jetzigen Arbeitgeber.

Die Derby-Bilanz (27-16-52) wird von Borussia dominiert, Köln verlor sogar 25 Heim-Derbys – keiner gewann dort öfter. Seit September 2014 (0:0) gab es keine Unentschieden mehr (14 Spiele). Während der FC aktuell seine letzten beiden Heimspiele verlor, bekommt Borussia auswärts regelmäßig auf die Mütze (sechs der letzten sieben Spiele verloren, nur eins von 14 gewonnen). Den Sonntag mögen die Fohlen auch nicht – nur ein Sieg aus zehn Spielen.

Den vorletzten Schritt zum Klassenerhalt will Werder mit einem Sieg gegen Kellerkind Hoffenheim machen. Das fiel zuletzt schwer, einem 3:1 am 19. April 2014 folgten sieben sieglose Spiele, darunter 5 Remis (alle 1:1!). In Bremen ist die Bilanz dennoch positiv (4-7-2) für Werder. Dort fielen immer mindestens zwei Tore, nur einmal ging die TSG leer aus.

Am Sonntag trifft Heimschwäche auf Auswärtsschwäche. Keiner kassierte mehr Heimpleiten als der Aufsteiger (7), vier der letzten sechs Spiele im Weserstadion wurden verloren. Hoffenheim wiederum stellte mit sechs Auswärtsniederlagen in Folge einen traurigen Vereinsrekord auf und schleppt die aktuell längste Gegentorserie (15 Spiele) mit sich.