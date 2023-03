Bundesliga: Nagelsmann übt Zweikampf-Kritik an Bayern-Stars - belegen das die Zahlen?

Mit diesen Worten begründete Bayerns Trainer Julian Nagelsmann die bittere 1:2-Auswärtspleite bei Bayer Leverkusen , wegen der die Münchner die Tabellenführung an die Konkurrenz aus Dortmund verloren. Doch wen meint der 35-Jährige mit seiner Kritik? Was sagen die Zahlen?

Die Zweikampf-Statistik der Bayern-Stars

Beim Blick auf die vom kicker gelieferten Statistiken fällt auf, dass lediglich Youngster Tel bei der von Nagelsmann kritisierten „Null-Prozent-Quote“ liegt. Da dieser aber erst in der 76. Minute für Goretzka in die Partie kam und lediglich zwei Zweikämpfe absolvierte, ist ihm hier natürlich kein Vorwurf zu machen.

Baumgart vs. Journalist: "Was du da gerade versuchst ..."

Baumgart vs. Journalist: "Was du da gerade versuchst ..."

„Selten erlebt“: Salihamidzic schlägt Alarm

Es dringt durch, dass vielmehr die Art und Weise sowie das Mentalität vermissende Auftreten die Probleme waren, als nur die blanken Zahlen. Denn laut denen gewannen die Münchner das Zweikampfduell sogar knapp. Bei insgesamt 126 geführten Zweikämpfen lag die Quote mit 52% zu 48% auf Seiten des Rekordmeister - an der bitteren Niederlage ändert das jedoch nichts.

Nach der Länderspielpause steigt in München am 1. April der Klassiker gegen den BVB, der aktuell an der Tabellenspitze thront. Für Davies und Co. der perfekte Zeitpunkt, um ihre Mentalität unter Beweis stellen und die Pleite in Leverkusen wiedergutzumachen.