Bundesliga: Das war überheblich, BVB! Kommentar zum Derby gegen Schalke

„Woche der Wahrheit“ wird zur „Woche der Enttäuschung“

Nicht falsch verstehen, für den BVB ist weiterhin alles drin im Titelrennen. Die Bayern sind nun zwar zwei Punkte vorne , haben sich beim 5:3 gegen Augsburg aber auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Vor dem Liga-Gipfel in zwei Wochen in München hat man allerdings den Eindruck, dass es beim BVB mal wieder Nervenflattern gibt.

BVB zu überheblich im Revierderby

Sportchef Sebastian Kehl erkannte, dass einige Spieler „in der zweiten Halbzeit vielleicht aufgrund unserer Dominanz und Spielkontrolle ein klein wenig gedacht haben, es geht heute von alleine und an der einen oder anderen Stelle brauchen wir uns nicht mehr so konzentrieren.“

Dortmund nur ein „Verfolgerchen“?

Ist der BVB vielleicht doch noch nicht so weit, wie viele Fans und Experten in den letzten Wochen geglaubt haben? Es scheint so. Terzic ahnte das, nahm deshalb bis heute in keiner einzigen Silbe das Wort Meisterschaft in den Mund.