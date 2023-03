Bundesliga: Eberl erklärt Gladbach-Abschied: "Ich hatte keine Wahl" - Doppelpass im Liveticker

Der STAHLWERK Doppelpass - JETZT LIVE im Free-TV auf SPORT1 - kümmert sich um die heißesten Themen des Fußballs. Star-Gast Max Eberl, Geschäftsführer Sport RB Leipzig, bezieht Stellung zu den Gladbacher Anfeindungen gegen ihn. Bundesliga-Schiedsrichter Marco Fritz erklärt die Aufreger-Szenen des Spieltags. Die Themen: das Revierderby, die Titelchancen des BVB und der Sieg der Bayern gegen Augsburg.

Wie geht es mit Bellingham weiter?

Das Engagement von Max Eberl bei RB Leipzig kommt vor allem bei den Gladbach-Fans nicht gut an. Die Konsequenzen seiner Entscheidung pro RB waren Eberl sehr wohl bewusst: „Ich wollte es machen, ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden. Ich wusste, was auf mich zukommt. Aber mit dieser einen Unterstellung, die im Raum steht, kann ich nicht leben. Glaubwürdigkeit ist für mich als Mensch ein hohes Gut. Ich habe mich für etwas entschieden, was nicht von jedem gut gesehen wird.“

Sein Aus in Gladbach war dagegen alles andere als freiwillig. „Ich habe nicht aufhören wollen in Gladbach, sondern ich musste. Und das wird negiert - und das ist falsch. Ich war krank und habe mich zum Glück regeneriert mit der Hilfe von Experten. Ich war acht Monate draußen und hatte dann Lust, wieder zu arbeiten. Und dann gab es diese Möglichkeit bei RB.“

Warum aber kehrte er nach seiner Genesung nicht wieder zu den Fohlen zurück? „Es war einfach zu viel passiert. Mehr muss ich nicht sagen dazu. Ich verstehe die Enttäuschung des Klubs (Gladbach, Anm. d. Red.), aber ich hatte keine Wahl. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich einfach weitergemacht hätte.“

„Wird RB Leipzig mit dem Führungsduo Eberl/Schröder künftig Deutscher Meister?“ - so lautete die Frage der Woche. Die Meinung unter den abstimmenden Fans ist eindeutig. 67 Prozent sind der Meinung, dass RB trotzdem nicht Meister wird. Immerhin 33 Prozent trauen dem Duo die Schale zu.

+++ Eberl kommentiert verfälschte Interview-Aussage +++

Am Samstag sorgt eine verfälschte Interview-Aussage von Eberl für Aufsehen. Es wurde suggeriert, Eberl hätte gesagt, Gladbach-Fans seien Menschen, die mit Eisenstanden durch Städte laufen und Feuer zünden. Was sagt der RB-Verantwortliche dazu? „Ich habe damit nicht die Gladbach-Fans in Gänze gemeint, sondern nur einen kleinen Kreis. Ich werde deshalb nicht aufgeben. Aber es ist ein Stück weit ein gesellschaftliches Problem. Man will ja immer ein Stück weit zündeln, und das ist schade. Etwas so bewusst zu suggerieren und falsche Aussagen zu streuen, tut uns allen in der Gesellschaft nicht gut.“

Ex-Bundesliga-Profi Marcel Ndjeng versucht direkt zu „Heute geht Vieles sofort viral, und dann ist es gar nicht so, wie es sich darstellt. Und für die Person, die es dann betrifft, ist das hart. Dafür müssen wir sensibilisieren, dass es Menschen auch mal schlecht gehen darf. Ohne dass er an den Pranger gestellt oder ihm der Stammplatz entzogen wird. Gerade junge Spieler müssen sich als Persönlichkeiten weiterentwickeln dürfen.“

+++ „Es ist eine Lüge“ - Eberl kontert Fan-Anschuldigungen +++

Beim Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach zeigen einige Fohlen-Anhänger geschmacklose Plakate in Richtung Max Eberl. Es wird suggeriert, dass der 49-Jährige seine Erkrankung nur erfunden hätte, um von Gladbach nach Leipzig gehen zu können. Für Eberl ein Unding. „Es ist einfach eine Lüge, diese Verknüpfung, ich hätte den Wechsel so herbeigeführt – das trifft mich als Mensch.“, stellt er klar. „Ich war krank, bin Gott sei Dank wieder gesund, worüber ich sehr froh bin.“

Wie aber geht er mit Schmähplakaten um? „Ich wusste ein Stück weit, was kommen wird. Ich habe ein Stück weit weggeschaut. Ich versuche, mich davon freizumachen.“

Anerkennung bekommt er derweil von Stefan Effenberg: „Wenn jemand wie er mit einer Erkrankung öffentlich umgeht, dann ehrt ihn das.“

+++ Darum entschied sich Eberl für Leipzig +++

Eberl will Titel gewinnen, das macht er im STAHLWERK Doppelpass ganz deutlich. „Ich habe noch nie in meinem Leben Titel gewonnen, mal abgesehen als Deutscher B-Jugend-Meister.“ In Leipzig soll sich dies nun ändern. „Ich habe nie gesagt, dass ich der Hüter des Heiligen Grals und ein Traditionalist bin. Aber für mich war das eine ganz bewusste Entscheidung.“

Auch zu den Vorwürfen, er habe seine Aussagen aus dem Jahr 2016, wonach ihn das Geschiebe von Spielern von RB Salzburg zum Schwesterklub Leipzig störe, komplett über Bord geworfen, bezieht er Stellung. „Damals war die Situation eine andere.“ So sei er seinerzeit ein Konnkurrent gewesen, der „doch eine Meinung dazu“ haben durfte. „Natürlich habe ich mich auch weiterentwickelt als Mensch.“

+++ Wie geht es mit Bellingham weiter? +++

Jude Bellingham ist der begehrteste Spieler des BVB, aktuell aber ein Stück von seiner Topform entfernt. Für Max Eberl kein Wunder. „Er dominiert gefühlt seit drei Jahren beim BVB, und das in dem Alter. Er ist erst 19, dafür macht er es herausragend. Er ist vielleicht im Moment nicht auf Top-Niveau, aber das ist nicht überraschend. Edin Terzic und Sebastian Kehl machen sich da sicher Gedanken. Das darf aber nicht dazu führen, eine Vertragsverlängerung im Kopf zu haben und Spieler durchzupressen.“

Und weiter: „Nach dem Motto: Wenn ich ihn jetzt rausnehme, dann könnte er sich gegen uns entscheiden – das darf nicht sein. Es ist immer noch ein Mannschaftssport. Aber man muss auch einem 19-Jährigen mal eine kleine Durststrecke zugestehen.“

Für Marcel Ndjeng ist die Aufgabenstellung für Bellingham irrsinnig hoch. „Alle wollen nur das Beste für ihn und dass er performt. Sein Pensum ist schier nicht zu bewältigen in diesem Alter. Es sollte sich in Dortmund auch nicht alle darauf verlassen, dass er performt. Das ist für ihn vielleicht die Belastung – zu denken, ich muss wieder alle Fäden ziehen. Du musst die Jungs auch mal spielen lassen, gib ihnen die Ruhe.“

Wie aber geht es mit dem Offensivstar in Zukunft weiter? „Er hat ja noch einen Vertrag bis 2025. Ich würde ihm raten, in Dortmund zu bleiben, er ist ja noch jung und kann noch drei, vier Top-Verträge abschließen. Ich glaube, dass Bellingham verbundener ist zum BVB, als es Haaland gewesen ist. Daher kann ich mir vorstellen, dass er bleibt. Er bekommt die totale Unterstützung und das Vertrauen“, so Effenberg, der Ex-BVB-Star Jadon Sancho als Negativ-Beispiel anführt.

+++ Cigerci-Foul sorgt für Kontroverse +++

Beim 1:1 zwischen Hertha und Mainz sieht Hertha-Profi Tolga Cigerci in der 22. Minute nach einem grenzwertigen Foul die Gelbe Karte. Am Mittelkreis steigt er im Kampf um den Ball mit gestrecktem Bein Gegenspieler Leandro Barreiro auf den Fuß. Für Stefan Effenberg nicht allzu schlimm „Es sieht halt dramatisch aus“, meint derr SPORT1-Experte. Max Eberl kann dieser Argumentation nicht folgen: „Wir reden ganz anders, wenn der Knöchel durch ist.“

+++ Eberl-Ansage an den BVB +++

RB Leipzig hat aktuell zwar fünf Punkte Rückstand auf den BVB als Tabellenzweiter, dennoch sendet Max Eberl eine Kampfansage in Richtung der Schwarz-Gelben. „Die Performance von Marco (RB-Coach, Anm. d. Red.) hat uns wieder dahingebracht, wo wir nun stehen. Manche Niederlagen waren unnötig und taten weh, auch in Dortmund lag für uns ein Punkt drin. Aber wir sind Dritter, wir sind in Lauerstellung, wir wollen auf jeden Fall in die Champions League, und wenn sich etwas ergibt, wollen wir da sein. Es ist nicht nur ein Zweikampf.“

+++ Hat der BVB seine Titelchance verspielt? +++

Mit dem 2:2 im Revierderby hat der BVB nun zwei Punkte Rückstand auf die Bayern. Ein erster Hinweis im Titelkampf? Stefan Effenberg ist vom BVB überzeugt. „Es ist kein Abschwung. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass sie performen können, dass sie gefestigt sind“, ist sich der SPORT1-Experte sicher. SPORT1-Chefreporter Patrick Berger hält dagegen: „Die letzten Wochen haben geblendet, auch in den Leistungen war Glück dabei.“ Alfred Draxler hat vor allem eine Sorge: Der Kader des BVB. „Man hat schon gesehen, dass die Dortmunder nicht so breit aufgestellt sind im Vergleich zu den Bayern. Haller hat nicht so performt, auch Bellingham wirkt für mich in der Krise.“

+++ Es geht los - Eberl erklärt defensiven Jubel +++

Die Sendung läuft und gleich bei seiner Vorstellung erklärt Stargast Max Eberl die Gründe für seinen eher defensiven Jubel bei den Leipziger Toren gegen Gladbach. „Früher war ich etwas impulsiver, aber nun bin ich schon etwas entspannter. Aber sicherlich war das auch der Respekt vor meinem früheren Arbeitgeber.“

